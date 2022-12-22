БЕРЛИН, 22 дек — ПРАЙМ. Власти ФРГ завершили национализацию немецкого энергоконцерна Uniper SE, правительству перейдет 99% акций, Европейская комиссия одобрила этот шаг, говорится в совместном заявлении Минэкономики и Минфина Германии. Германии предрекли превращение в "страну нищих"

"Вхождение федерального правительства в состав энергопоставщика Uniper SE завершено", — отмечается в сообщении.

Уточняется, что федеральному правительству перейдет около 99% акций компании. Как пояснили власти ФРГ, участие государства служит для обеспечения надежности энергоснабжения в Германии.

"Европейская комиссия одобрила эту меру помощи в соответствии с законом о государственной помощи 20 декабря 2022 года", — добавляется в заявлении.

В понедельник сообщалось, что правительство ФРГ и Uniper заключили рамочное соглашение, конкретизирующее меры по стабилизации компании. Соглашение создает основу для государственной стабилизации Uniper в форме увеличения капитала на 8 миллиардов евро и создания уставного капитала на 25 миллиардов евро.