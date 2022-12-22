МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Выручка группы компаний "Дело" по итогам года покажет рост на 36%, до 225 миллиардов рублей, EBITDA — на 25%, до 60 миллиардов, заявил основатель группы Сергей Шишкарев. Nike отчиталась о втором крупнейшем более чем за десять лет росте выручки

"Результаты неплохие, выручка компании близится к 225 миллиардам рублей, это порядка 36% плюс к прошлому году. EBITDA – без малого 60 миллиардов, это больше 24%, по-моему, 25% прирост к прошлому году", — прокомментировал он в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о годовых результатах.

Группа компаний "Дело" – один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "Дело Портс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. В 2019 году группа "Дело" приобрела 100% акций "Трансконтейнера" за 120 миллиардов рублей.