ПАРИЖ, 22 дек — ПРАЙМ. Французская национальная комиссия по информатике и свободам (СNIL) оштрафовала американскую компанию Microsoft на 60 миллионов евро за нарушение правил использования файлов cookie, сообщается в четверг в коммюнике, опубликованном на сайте комиссии. В Госдуме предложили объявить "зимнюю амнистию" по штрафам за разметку

"19 декабря 2022 года CNIL оштрафовала Microsoft на сумму 60 миллионов евро, в особенности за то, что компания не ввела механизм, позволяющий так же легко отказываться от использования файлов cookie, как и соглашаться с ним", — говорится в сообщении.

Мера была принята после жалобы, поданной французскими пользователями на поисковую систему Bing. Так, вплоть до 29 марта они не имели возможности одним кликом отказаться от использования файлов cookie без необходимости заходить в настройки браузера.