МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Проверка миграционного учета граждан проводится на складе Wildberries в Электростали, сама компания оказывает содействие правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. ФАС проверит, насколько обоснованно Wildberries штрафует поставщиков

"На одном из складов компании в Электростали проходит проверка миграционного учета граждан – в стандартном для данной процедуре режиме. Около 99% сотрудников склада — граждане РФ, а также есть граждане из стран ЕАЭС с официальным разрешением на работу. Мы оказываем необходимое содействие сотрудникам проверяющих ведомств", — говорится в сообщении.

"Работа склада продолжается по обычному графику: идет приемка товаров от предпринимателей, сортировка и упаковка товаров, заказы продолжают доставляться покупателям", — добавляется там же.