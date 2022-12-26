МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. В 2023 году самыми короткими рабочими месяцами будут январь и февраль будут, а самым длинным — август, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Названы категории работников, которых мошенники атаковали чаще всего

"В 2023 году меньше всего рабочих дней будет в январе — всего 17, феврале — 18, а также в апреле и мае — по 20. Самые "длинные" с точки зрения рабочих дней месяцы — это август — 23 рабочих дня, а также март и октябрь — по 22", — сказала она.

Эксперт также отметила, что, как правило, в месяцы, которые имеют меньше всего рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег, и наоборот — чем больше рабочих дней в месяце, тем брать отпуск выгоднее.

Ранее она также рассказала, что в 2023 году наиболее выгодно будет брать отпуск в марте, августе и октябре, наименее — в январе и феврале.