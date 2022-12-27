МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россияне готовы потратить на новогодние подарки в этом году чуть меньше, чем в прошлом — в среднем около 8 тысяч рублей, говорится в исследовании платежной системы "Мир", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Юрист объяснила, как получить подарки от государства на Новый год

"Согласно данным платежной системы "Мир", более 90% опрошенных россиян дарят подарки на Новый год. Из них 96% поздравляют родственников, 54% — друзей, 26% — коллег и 31% радуют себя покупками. В среднем россияне готовы потратить около 7 700 рублей на подарки в этом году, это на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом", — подсчитали аналитики, опросив 1200 респондентов.

Также авторы исследования узнали, кто из знаков зодиака тратит больше денег на подарки, кому предпочитают их дарить и сколько готовы потратить на них в этом году. Больше всего планируют потратиться Козероги, Близнецы, Тельцы, Весы и Стрельцы, в среднем они готовы купить подарки более чем на 8 тысяч рублей. Раки и Львы в этом году планируют быть более экономными и потратить в среднем около 6-7 тысяч рублей.

Остальные знаки зодиака расположились в следующем порядке: Скорпион – 7 772 рубля, Водолей – 7638 рублей, Дева – 7451 рубль, Овен – 7420 рублей, Рыбы – 7 179 рублей. При этом больше половины Тельцов и Водолеев готовы потратить от 7,5 тысячи рублей на подарок.

"Покупка новогодних подарков – один из самых волнительных, приятных, но также и затратных моментов в преддверии праздников. И несмотря на отличительные черты знаков зодиака, их объединяет одно – всем нравится возможность сэкономить", — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям платежной системы "Мир" Наталья Пейсахович.

Практически каждый третий россиянин, планирующий дарить подарки на Новый год, не откладывает средства на подарки заранее (31%). Из них каждый пятый отмечает, что не любит продумывать подарки заблаговременно. Самыми продуманными знаками зодиака стали Рыбы (58%) и Весы (55%): они чаще других представителей зодиакального круга откладывают денежные средства на новогодние подарки. Реже остальных знаков откладывают Львы (37%), Козероги (40%), и Скорпионы (41%).