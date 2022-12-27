МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россияне за девять месяцев этого года выиграли в лотереи почти 30 миллиардов рублей, больше всего выиграли в "Русское лото" — почти 8 миллиардов рублей, подсчитали для РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Исследование показало, насколько часто россияне играют в лотереи

"Выигрышными за первые 9 месяцев 2022 года стали почти 134 миллиона билетов лотерей, распространяемых брендом "Столото". Общая сумма выигрышей по этим билетам составила около 29,5 миллиарда рублей", — рассказали в компании.

Там добавили, что 54,65% выигрышных лотерейных билетов были приобретены офлайн, 45,35% — онлайн.

"Больше всего за указанный период 2022 года участники лотерей выиграли в лотерею "Русское лото" — 7,705 миллиарда рублей. Также в топ лотерей с наибольшей общей суммой выигрыша вошли "Рапидо" — 5,5 миллиарда рублей и "Спортлото "4 из 20" — 4,4 миллиарда рублей", — отметили в распространителе.

При этом больше всего победителей с выигрышами от миллиона рублей приходится на государственную "Жилищную лотерею". В "Жилищной лотерее" миллионерами стали 264 человека, в "Русском лото" — 196 человек, в "Спортлото "5 из 36" — 59 человек, в "Рапидо" — 47 человек, во "Все или ничего" — 23 человека. Всего с 1 января 2022 года по 30 сентября 2022 года среди участников лотерей, распространяемых "Столото", появилось 748 лотерейных миллионеров.

В топ крупнейших выигрышей за 2022 год вошли два выигрыша по 500 миллионов рублей в новогоднем тираже "Русское лото", выигрыш в размере 235,6 миллиона рублей в "Спортлото "4 из 20", 83,9 миллиона рублей в "Спортлото "6 из 45" и 67,5 миллиона рублей в лотерею "Все или ничего".