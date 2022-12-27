МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Наиболее вероятный сценарий для российской фармацевтической розницы в 2023 году — стагнация, активное развитие продолжит онлайн-канал рынка, поделился мнением с РИА Новости директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Росстат зафиксировал недельное повышение цен на лекарства

"Если говорить о розничном рынке, тут пока прогнозы очень сдержанные, с одной стороны, в общем нет каких-то оснований для разворачивания негативного сценария, с другой стороны, рынок, скорее всего, будет стагнировать, в лучшем случае мы увидим потребление плюс-минус на уровне инфляционного роста", — сказал Беспалов.

Однако, по словам эксперта, "будет расти роль онлайн-канала", который будет оттягивать на себя потребителей из оффлайн аптечного рынка, происходить это будет прежде всего за счет парафармацевтического ассортимента (биологически активные добавки, косметика, медицинские изделия и так далее), что может уменьшить выручку и доходы аптек.

При этом в уходящем году, по словам эксперта, на отечественном фармацевтическом рынке продолжалось активное развитие онлайн-канала, "тут показатели прироста в несколько раз превышают темпы развития оффлайн розницы, причем развитие электронной коммерции в известном смысле тормозит развитие классического формата, отчасти из-за оттока потребителей, в том числе наиболее активных и платежеспособных".

"В рознице совершенно очевидно будут прослеживаться и тенденции сокращения так называемой бэк-маржи – доходов, которые формируются за счет оказания различных услуг (прежде всего маркетинговых услуг производителям)", — пояснил он.

В то же время в следующем году в госсекторе, полагает Беспалов, не прогнозируется глобальных изменений: "расширение объема закупок будет происходить в отношении ряда дорогостоящих нозологий, в том числе в отношении препаратов для лечения орфанных заболеваний, так же перспективы роста объемов и ассортимента закупаемых продуктов будут прослеживаться в отношении препаратов для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний".