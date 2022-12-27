МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Создание всероссийского курорта "Новая Анапа" в Краснодарском крае позволит привлечь свыше 350 миллиардов рублей инвестиций в регион, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Российский туризм раскрыл внутренние резервы

"На сегодняшний день потенциал Краснодарского края реализован не полностью. Создание Всероссийского курорта "Новая Анапа" на территории 1600 гектаров позволит создать для российских туристов 15 тысяч новых гостиничных номеров, увеличить на 17 километров песчаные пляжи. Для региона проект принесет мощный социально-экономический эффект, это не менее 14 тысяч новых рабочих мест и свыше 350 миллиардов инвестиций", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Генеральный директор "Туризм.рф" Сергей Суханов отметил, что корпорацией проделана предварительная работа по проекту курорта, который реализуется в рамках заключенного соглашения с Краснодарским краем, есть ряд предложений по преференциям, которыми можно наделить эту территорию для привлечения инвесторов. При проектировании и строительстве инфраструктуры необходимо привлечь институты развития, крупные банки, а также создать общественный экспертный совет, добавил он.

Ранее, в октябре, Чернышенко заявил, что создание курорта "Новая Анапа" добавит Кубани более 3 миллионов туристов в год из всех субъектов России.

Администрация Краснодарского края и корпорация "Туризм.РФ" в феврале 2022 года для развития туристической инфраструктуры заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках него будет осуществляться строительство туристических объектов нового курорта.