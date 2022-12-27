МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Снижение размера страховых взносов до 7,6% для работодателей, трудоустраивающих молодежь в возрасте от 14 до 18 лет, является символической мерой, повышение возрастной планки дало бы куда более серьезный эффект, сказал РИА Новости бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Минфин предложил смягчить график платежей по отсроченным страховым взносам

На минувшей неделе вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на Госсовете по вопросам молодежной политики, отметила, что для повышения трудовой занятости молодежи можно рассмотреть вопрос о понижении страхового взноса для работодателей, которые принимают на работу молодежь в возрасте от 14 до 18 лет.

"Больше всего привлекает внимание предложение снизить страховые взносы до 7,6%. Пока что Голикова говорит только о категории 14-18 лет, о трудоустраиваемых подростках. Поэтому мера чисто символическая. А вот если возрастную планку повысить, эффект будет куда серьезнее. Даже значительнее, чем от тех субсидий, которые сейчас выделяются на трудоустройство молодежи в рамках федеральной программы", — сказал Титов.

По его словам, молодым до получения пенсионных прав еще далеко и нагрузку на бюджет Социального фонда они пока не создают, и за счет снижения страховых взносов "было бы очень правильно простимулировать их трудоустройство с белыми зарплатами".

В целом же, указал Титов, такие меры возвращают к дискуссии о вопросах перенастройки пенсионной системы в целом.

В соответствии с действующим законодательством совокупный размер страхового взноса во все государственные внебюджетные фонды равен 30% в пределах базы (1,917 миллиона рублей за год) и 15,1% сверх базы.