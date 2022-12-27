МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление крупной российской компании из сферы информационных технологий — ЗАО "Крок инкорпорейтед", требующей признать банкротом АО "Оракл компьютерное оборудование", российскую структуру американской компании Oracle, производителя программного обеспечения. Немецкие медики предупредили о беспрецедентной волне банкротств больниц

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, заявление поступило в суд 26 декабря, к рассмотрению оно пока не принято.

Сумма долга компании "Оракл компьютерное оборудование" перед заявителем в карточке дела не указана, однако известно, что в ноябре суд взыскал с нее в пользу "Крока" около 48 миллионов рублей. Из этой суммы более 47 миллионов составляет аванс, перечисленный истцом ответчику по договору от 29 августа 2021 года на предоставление технической поддержки как сервисному партнеру, а также предоставление запчастей для оказания услуг технической поддержки программного обеспечения. Ответчик с 1 марта приостановил исполнение своих обязательств.

В октябре о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО "Оракл компьютерное оборудование" на Федресурсе сообщало ПАО "Мегафон". В его пользу судом было взыскано более 44 миллионов рублей аванса по договору оказания услуг технической поддержки оборудования и программного обеспечения.

Ранее суд также взыскал с АО "Оракл компьютерное оборудование" более 439 миллионов рублей в пользу ООО "Форс Дистрибуция", более 172 миллионов – в пользу ООО "Марвел КТ", около 158 миллионов – в пользу ООО "Форс – центр разработки". Альфа-банк требует от "дочки" Oracle около 101 миллиона рублей.

Oracle была основана в 1977 году, ее штаб-квартира находится в городе Остине, штат Техас. Это один из крупнейших производителей программного обеспечения в мире. Производитель предоставлял российским компаниям программное обеспечение для управления предприятием, взаимодействия с клиентами, управления активами. В начале марта компания приостановила работу в России на фоне ситуации вокруг Украины.