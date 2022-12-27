МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Ростелеком" подпишет контракт с российской компанией "Протей" на создание программного обеспечения (ПО) ядра мобильной сети, контракт получит софинансирование из Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), заявил РИА Новости президент компании Михаил Осеевский. "Ростелеком" полностью перешел на поставки серверов из России

"Мы подпишем контракт с компанией "Протей" на создание программного обеспечения ядра мобильной сети. Этот проект получит софинансирование из РФРИТа", — сказал Осеевский в кулуарах всероссийской премии молодёжных достижений "Время молодых".

По его словам, это очень важный элемент, "потому что наряду со станциями и с программным обеспечением станций у нас появится ядро сети". "В будущем у нас будет законченное решение", — добавил он.

"Все базовые станции работают под обеспечением ПО. Ядро сети — это основа, без которой не будет работать и функционировать связь в том или ином регионе. Оно (ядро — ред.) управляется программным обеспечением. В текущем варианте ПО было со стороны вендоров Huawei, Nokia, Ericsson", — пояснил РИА Новости гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Ранее Осеевский заявлял, что "Ростелеком" заключил форвардный контракт с компанией Yadro на поставку российских базовых станций для сетей сотовой связи на десятки миллиардов рублей на период до 2030 года.

В апреле производители телеком-оборудования финская Nokia и шведская Ericsson заявили о приостановке своей деятельности в России. В августе в СМИ появилась информация о том, что компании покинут страну до конца года.