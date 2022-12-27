МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Veon Holdings проведет общее собрание держателей еврооблигаций в рамках процедуры урегулирования для продления сроков погашения двух выпусков еврооблигаций, сообщили в компании (подробности доступны по ссылке https://is.kroll.com/veon). Veon приближается к продаже пакистанских башен группе TPL-TASC, пишут СМИ

Речь идет о еврооблигациях со ставкой купона 5.95% годовых с погашением в феврале 2023 г. и еврооблигациях со ставкой купона 7.25% годовых с погашением в апреле 2023 г., выпущенных VEON Holdings B.V.

Предварительно планируется, что собрание пройдет по Zoom в 10:00 утра (по лондонскому времени) 24 января 2023 года или в более позднее время или дату, о которых компания уведомит кредиторов процедуры урегулирования.

Время определения списка участников процедуры урегулирования — 17:00 (по нью-йоркскому времени) в дату, наступающую за два рабочих дня до собрания.

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