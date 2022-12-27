МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Минимальная розничная цена на игристое вино в РФ с 2023 года вырастет до 239 рублей за 0,75 литра, на текущий момент этот показатель составляет 169 рублей, следует из приказа Минфина РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Установить:… Цену, не ниже которой осуществляется розничная продажа игристого вина, в размере 239 рублей за 0,75 литра готовой продукции", — говорится в тексте приказа.

Так, минимальная розничная цена на игристые вина повышается на 41,4% — до 239 рублей за 0,75 литра со 169 рублей. Оптовая цена повышается на 45,2% — со 137 рублей до 199 рублей.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.

Предложение повысить с января 2023 года минимальную розничную цену на игристое вино Минфин озвучивал еще в октябре. Указывалось, что такая мера связана с повышением ставок акциза на игристое вино, уровнем инфляции и ростом затрат на производство.