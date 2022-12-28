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Цены на жилье в США выросли за год на 10 процентов
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Цены на жилье в США выросли почти на 10% за год, сообщает федеральное агентство жилищного финансирования. "Цены на жилье выросли с октября 2021 года по октябрь 2022 года на 9,8%",... ПРАЙМ, 28.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на жилье в США выросли почти на 10% за год, сообщает федеральное агентство жилищного финансирования.
"Цены на жилье выросли с октября 2021 года по октябрь 2022 года на 9,8%", — говорится в распространенном сообщении ведомства.
При этом два последних учетных месяца цены на жилье почти не росли, сообщает ведомство. Как говорится в сообщении, причиной тому — высокие ставки по ипотеке, которые снизили спрос.
Рост цен в предыдущие два года превышал 10%, отмечает ведомство.