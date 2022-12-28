ВАШИНГТОН, 28 дек — ПРАЙМ. Цены на жилье в США выросли почти на 10% за год, сообщает федеральное агентство жилищного финансирования. Продажи новостроек в США в ноябре неожиданно выросли

"Цены на жилье выросли с октября 2021 года по октябрь 2022 года на 9,8%", — говорится в распространенном сообщении ведомства.

При этом два последних учетных месяца цены на жилье почти не росли, сообщает ведомство. Как говорится в сообщении, причиной тому — высокие ставки по ипотеке, которые снизили спрос.

Рост цен в предыдущие два года превышал 10%, отмечает ведомство.