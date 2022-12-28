МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Самой дорогой шубой, купленной в России в текущем году, стало изделие из меха канадской рыси стоимостью почти 18 миллионов рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Россельхознадзор рассказал об объемах экспорта меха норки

"Самой дорогой шубой, которая была продана в России в 2022 году, стало изделие из меха канадской рыси. Ее купили в сентябре этого года в Подмосковье за 17,7 миллиона рублей. Страна производства — Россия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году самым дорогим изделием из меха, купленным в стране, была тоже шуба из меха рыси, но импортная и стоимостью 24,9 миллиона рублей. Ее продали в столичном регионе в январе 2021 года.

При этом, по данным Ozon, на середину декабря покупатели приобрели более чем в три раза больше шуб из натурального и искусственного меха на маркетплейсе, чем за тот же период прошлого года. "Преимущественно заказывают длинные женские шубы свободного кроя из мутона, шубы разной длины из искусственного меха кролика, который имеет схожие тактильные свойства и внешний вид с натуральным мехом", — уточнили там.

В Wildberries также подчеркнули, что спрос на шубы продолжает расти. "С 1 по 26 декабря 2022 года их продажи в штуках выросли на 92% год к году. Наиболее динамично (+145%) растет интерес к шубам-чебурашкам, которые, вероятно, выбирают экоответственные модницы", — добавили в компании.

Система цифровой маркировки "Честный знак" введена в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, электронные сигареты и жидкости для них, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.