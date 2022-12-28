МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Главной проблемой для отечественного фармацевтического рынка в 2023 году будет уход иностранных производителей, и, как следствие, нехватка зарубежных продуктов, поделились мнением с РИА Новости опрошенные эксперты. Жизненно важные лекарства подорожали в России за 11 месяцев на 1,8 процента

"В 2023 году Россия как никогда будет нуждаться во многих фармацевтических продуктах, которые заменили бы те, что поставлялись крупными международными фармкомпаниями, ушедшими с рынка", — заявил гендиректор российской фармацевтической компании "Фарм Эйд" Азамат Метов.

Он пояснил, что речь идет о современных моноклональных антителах, биологических и химических препаратах, противоонкологической терапии, вакцинах и других продуктах. По словам эксперта, чтобы закрыть эти потребности, фармпроизводителям "нужно будет сделать упор на отечественные разработки и трансфер технологий производства необходимых рынку препаратов".

Генеральный директор R&D лаборатории "Система-БиоТех" (входит в АФК "Система") Артем Сиразутдинов согласен с Метовым. "Основным вызовом для российского рынка медицинских исследований, спрос на которые будет активно расти, в 2023 году станет уход иностранных производителей диагностических реагентов, комплектующих и оборудования, использовавшихся отечественными лабораториями и клиниками", — отмечает он.

"Уверен, что 2023 год определит направление и перспективы развития отечественной фарминдустрии на многие годы вперед, от всех этих процессов выиграет система здравоохранения и пациенты", — заключил Метов.