МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Законопроект, предусматривающий запрет для сотрудников некоторых отраслей отраслей работать удаленно из-за границы может быть внесен в Госдуму в начале следующего года, заявил РИА Новости замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. ГД предложила рассмотреть вопрос отмены налогов для аграриев новых регионов

"Он в достаточно высокой степени проработки, я думаю, что в начале следующего года мы его внесем", — сказал он.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что законопроект о запрете для работников ряда отраслей работать удаленно из-за границы будет направлен в кабмин для отзыва в ближайшие дни. Исаев сообщал, что, согласно законопроекту, налоговые нерезиденты не смогут заключить трудовые договоры об удаленной работе по ряду специальностей, которые определит кабмин.