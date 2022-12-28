ЦЮРИХ, 28 дек — ПРАЙМ. Процедуру банкротства оператора российского газопровода "Северный поток-2" продлили до 10 июля 2023 года, говорится в публикации на портале Швейцарского официального бюллетеня коммерческой деятельности. Швеция не нашла конкретных улик в деле о взрывах на "Северных потоках"

Ранее в сентябре суд швейцарского кантона Цуг приостановил банкротство оператора проекта Nord Stream 2 AG до 10 января 2023 года.

По данным с сайта, суд принял решение предоставить мораторий на выплаты кредиторам на полгода, до 10 июля 2023 года.

"Северный поток-2" — российский газопровод, пролегающий в Балтийском море. Инфраструктура состоит из тянущихся в германию двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год. Его строительство завершилось в сентябре 2021 года.

Немецкое правительство в феврале приостановило сертификацию проекта, а Минфин США ввел санкции в отношении Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.