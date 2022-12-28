МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Оборот аукционов искусств в РФ снизился на 12% в 2022 году начиная с февраля, прирост новых игроков арт-рынка также снизился, тем не менее в 2023 году ожидается тенденция на рост интереса к отечественным аукционам среди коллекционеров, сообщила пресс-служба онлайн-платформы для проведения торгов Bidspirit. Мишустин призвал насытить рынок автомобилями

Онлайн-платформа Bidspirit — это агрегатор аукционов искусства, антиквариата и прочих предметов коллекционирования. Площадка ведет свою деятельность как в России, так и за рубежом, и объединяет около 200 аукционных домов.

"В текущем году в России аукционные дома реализовали через площадку порядка 232 тысяч предметов — на 11 тысяч меньше, чем в прошлом году. Емкость рынка относительно 2021 года снизилась на 12% и составила 88 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предшествующий пандемийный год, когда торговля полностью ушла в онлайн, наоборот, был одним из самых успешных для арт-бизнеса. "Тогда объем продаж клиентов платформы вырос ровно в 2 раза — до 100 миллионов долларов. Что касается среднего аукционного чека, его величина продолжает держаться на уровне 7 тысяч долларов", — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что снижение продаж в 2022 году незначительно, оно связано с изменениями в геополитическом контексте в традиционно высокий сезон для арт-рынка — февраль, март и сентябрь. Кроме того, в 2022 году сократился прирост игроков рынка — если в 2021 году количество активных пользователей увеличилось до 92 тысяч в сравнении с 2020 годом, то в 2022 году на платформу пришло только 10 тысяч человек.

По мнению основателя платформы Александра Киселевского, которого цитирует пресс-служба, бизнес замкнулся на внутреннем рынке, что оказало и позитивное, и негативное влияние на арт-бизнес. "Если раньше коллекционеры предпочитали международные аукционы, то сейчас они тестируют не менее интересные отечественные. Постепенно закрома будут открываться, все чаще на торги будут выходить вещи, связанные с первыми именами. Уже сейчас это стало заметно на примере живописи и графики. По всей видимости тенденция продолжится в 2023 году", — сказал он.