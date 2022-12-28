Путин подписал закон о корректировке прибыли КИК из-за антироссийских санкций
МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о корректировке прибыли иностранных компаний, контролируемых российскими организациями, против которых Запад ввел санкции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно Налоговому кодексу, прибыль КИК уменьшается на величину дивидендов, а если законом не предусмотрено ее участие в капитале, то на величину распределенной прибыли. Однако сейчас на многие российские компании и их дочерние компании за рубежом наложены санкции, что делает невозможным осуществление платежей, в частности, выплату дивидендов, пояснял директор департамента налоговой политики Минфина России Данил Волков.
Поэтому, отмечал он, документ позволит "изменить существующий порядок в отношении таких компаний и перенести срок отражения соответствующей прибыли КИК, которую сегодня невозможно уменьшить на выплачиваемые дивиденды, на тот момент, когда либо будут сняты санкции с соответствующей компании, либо до даты, когда будут выплачены соответствующие дивиденды, либо до даты ликвидации контролируемой иностранной компании (КИК)".
Закон разрешает российским организациям, которые контролируют иностранные компании, в целях корректировок прибыли таких КИК учесть вместо дивидендов (распределенной прибыли) величину, равную сумме прибыли этой КИК, рассчитанной в соответствии со статьей 309.1 НК.
Но это будет возможно при выполнении сразу трех условий. Во-первых, против российской организации и (или) контролируемой ею иностранной компании недружественными России странами введены запреты или ограничения на проведение расчетов и осуществление сделок, которые препятствуют распределению прибыли и выплате дивидендов. Во-вторых, выплата дивидендов (распределенной прибыли), в том числе в неденежной форме, не производилась. В-третьих, компания не должна быть зарегистрирована в офшорной зоне, входящей в утвержденный Минфином России перечень.
В целях применения корректировки российская организация должна ежегодно представлять в налоговый орган вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль документы, подтверждающие размер прибыли КИК, и соблюдать вышеперечисленные условия. При несоблюдении хотя бы одного из них суммы прибыли КИК, которые ранее не были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль у контролирующего лица, подлежат учету за налоговый период, в котором перестало выполняться это условие.
В случае утраты российской организацией статуса контролирующего лица или принятия решения о ликвидации его самого или КИК суммы прибыли, которые ранее не были учтены, будут учитываться при определении налоговой базы такой организации за налоговый период, в котором произошла утрата статуса или принято решение о ликвидации.
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