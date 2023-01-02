МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Совокупное состояние миллиардеров из России упало за прошлый год на 93,753 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Такого еще не было. Названы восемь глобальных рисков 2023 года

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 23 гражданина РФ. Их общее состояние на 2 января составляет около 269 миллиардов долларов, что почти на 27 миллиардов меньше, чем по состоянию на 1 декабря.

Первое место в рейтинге сохраняет один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин, его состояние за прошлый год сократилось на 2,28 миллиарда долларов — до 28,6 миллиарда. Уменьшился показатель и у совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона — на 7,81 миллиарда долларов, до 24,6 миллиарда. А на третье место поднялся бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние снизилось за год на 8,13 миллиарда долларов, до 19,9 миллиарда.

На четвертую позицию за месяц опустился Алексей Мордашов, который потерял за год 10,1 миллиарда долларов (его состояние оценивается в 18,7 миллиарда). Пятое место по богатству занял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние уменьшилось на 2,79 миллиарда долларов, до 18,5 миллиарда. Россиянам рассказали, кто может получить повышенную зарплату в январе

Шестым стал совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов (снижение на 6,38 миллиарда, до 15,4 миллиарда долларов). В своем рейтинге агентство Bloomberg указывает в карточке бизнесмена, что в апреле разово пересчитало его состояние, вследствие чего оно выросло более чем на 12 миллиардов долларов. Седьмое место досталось Михаилу Прохорову (группа "Онэксим"), чье состояние сократилось на 750 миллионов долларов, до 13,2 миллиарда.

Восьмое место занял бывший бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко (вышел из числа совладельцев с 9 марта, подпав под санкции ЕС), его состояние, согласно рейтингу BBI, опустилось на 4,34 миллиарда долларов, до 13,1 миллиарда. Девятым стал совладелец "Новатэка" и "Сибура" Геннадий Тимченко (снижение на 10,6 миллиарда, до 11,8 миллиарда долларов). Замыкает десятку основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние уменьшилось на 2,65 миллиарда долларов и составило 11,3 миллиарда.