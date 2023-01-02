МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Компания "Русхимальянс", совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи", требует от немецкой инжиниринговой компании Linde более 946,5 миллиона евро неотработанного аванса, около 25,8 миллиона евро и более 7,6 миллиарда рублей убытков в связи с расторжением контракта на строительство комплекса переработки этаносодержащего газа в Усть-Луге (Ленинградская область). СМИ: британцы столкнулись с ужасающей реальностью

Как следует из опубликованного определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, требование содержится в уведомлении о расторжении контракта от 7 июля 2021 года, которое "Русхимальянс" направил в адрес Linde в сентябре этого года. Предмет контракта — строительство газоперерабатывающего завода. Ранее, в мае и июне, Linde, взявшая на себя обязанности подрядчика, уведомила заказчика о приостановке работ по контракту в связи с санкциями, введенными ЕС, которыми запрещается поставка в адрес российских физических и юридических лиц товаров двойного назначения.

"Русхимальянс" пытался убедить подрядчика, что санкции не распространяются на поставку оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода. А после того как Linde работы так и не возобновила, заказчик уведомил ее о расторжении контракта. Кроме того, "Русхимальянс" принял решение обратиться в Гонконгский международный арбитражный центр с исками о взыскании неотработанного аванса и убытков к немецкой Linde GmbH и ее поручителю – ирландской Linde PLC.

В качестве предварительных обеспечительных мер по будущим искам российская компания попросила арбитражный суд в Петербурге арестовать имущество ответчиков, находящееся в России. Суд признал запрошенные меры разумными и обоснованными.

Суд наложил арест на принадлежащие Linde GmbH и Linde PLC и подконтрольным им компаниям акции и доли в российских компаниях, в частности, таких как АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг" и других. Суд отметил, что стоимость арестованного имущества составляет чуть более 35 миллиардов рублей. Суд также запретил 12 российским юрлицам, связанным с Linde, отчуждать имущество стоимостью более 5% от их баланса.

Linde — один из лидеров в мире по производству промышленных газов и сопутствующих инженерных решений. В России Linde выступала лицензиаром технологий переработки и сжижения природного газа. В июле она сообщила, что вследствие многочисленных экономических санкций против России провела оценку своей способности осуществлять контроль над российскими подразделениями компании и определила, что не может более этого делать. В итоге Linde "деконсолидировала" свои газовые и инжиниринговые предприятия в РФ.