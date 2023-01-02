МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Fidelity снизила стоимость своей доли в Twitter в ноябре на 56%, согласно ежемесячному отчету, опубликованному в прошлую пятницу. Оператор социальной сети переживает сложный период после того, как Илон Маск выкупил компанию за 44 млрд долларов. Маск оценил риски банкротства Twitter

По состоянию на 30 ноября доля фонда Fidelity Blue Chip Growth Fund в Twitter оценивалась почти в 8,63 млн долларов против 19,66 млн долларов в конце октября.

Фонд Fidelity Contrafund также снизил оценку стоимости своей доли на аналогичную величину.

Работа Маска в Twitter омрачена оттоком рекламодателей и значительными увольнениями. Fidelity была одним из многих инвесторов, поддержавших сделку миллиардера по покупке соцсети — инвесткомпания обязалась вложить более 316 млн долларов.

Акции технологических компаний в 2022 году понесли существенные потери на фоне агрессивного повышения процентных ставок ФРС с целью сдержать инфляцию, что увеличило вероятность рецессии.