МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Законопроект об обязательном подключении продавцов пивных напитков к Единой госсистеме по контролю за производством и оборотом алкоголя (ЕГАИС) и запрете продажи пива без лицензии планируется внести в Госдуму в период весенней сессии, сообщил РИА Новости член комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев ("Единая Россия"). В Госдуме хотят запретить продажу энергетиков несовершеннолетним

"Наша главная задача сделать так, чтобы пиво облагалось полным алкогольным акцизом, и на продукцию распространялась система ЕГАИС", — рассказал политик.

При этом Хамзаев отметил, что, по оценкам экспертов, пиво и пивные напитки — самый продаваемый алкоголь в России, но "они до сих пор не подлежат регулированию ЕГАИС".

Согласно действующему законодательству, для торговли пивом лицензия на продажу не нужна, при этом речь идет только о розничной торговле. Однако подключение к ЕГАИС все равно потребуется, но если речь идет о продаже только пива и пивных напитков — система учитывает не каждую проданную бутылку, а данные об оптовой закупке алкоголя у легального поставщика.

"Сейчас мы предлагаем подключить его (пиво) в систему ЕГАИС. В чем разница: магазины не смогут торговать пивом и пивными напитками без лицензии, все пиво будет учтено, что значительно уменьшит долю контрафакта, налог будет не только для производителя, но через всю систему: от производителя до магазина", — добавил парламентарий.

Хамзаев подчеркнул, что такой подход позволит дать пивной отрасли прозрачность, а с прилавков магазинов исчезнет контрафакт, "который в отрасли составляет не менее 30%".

Внесение законопроекта в Думу планируется в весеннюю сессию, уточнил политик.