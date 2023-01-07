ВЛАДИВОСТОК, 7 янв — ПРАЙМ. Власти КНР уведомили о возобновлении пассажирского сообщения через пункт пропуска в Приморье с 8 января, сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Арсений Крепский. Эксперт отметил рост качества торговли между Россией и Китаем

Пассажирское сообщение в пунктах пропуска с Китаем в Приморье было закрыто в начале пандемии коронавируса.

"Официальные органы, граничащих с Приморьем, провинций КНР начали уведомлять российскую сторону о возобновлении пассажирского сообщения через пункты пропуска. К настоящему времени получено уведомление о начале работы пункта пропуска Пограничный — Суйфэньхэ с 8 января 2023 года", — написал Крепский в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в ближайшее время власти Приморья ждут уточнений по режиму работы пунктов пропуска и условиям, необходимым для пересечения границы туристами.

Позже Крепский сообщил, что возобновляют сообщение еще через один пункт. "Власти провинции Цзилинь КНР уведомили российскую сторону о готовности возобновить двустороннее пассажирское сообщение через пункт пропуска Хуньчунь — Краскино с 8 января", — написал он.

Крепский уточнил, что "такие уведомления не означают немедленного восстановления туристических обменов между Российской Федерацией и КНР". По данным главы агентства, необходимо получить официальное подтверждение режима работы пунктов пропуска для туристов и порядка оформления документов для пересечения границы с визами и в составе безвизовых групп.

Как рассказал РИА Новости представитель Дальневосточного таможенного управления, ведомство готово к открытию пассажирского сообщения во всех пунктах пропуска с КНР.

Ранее в пресс-службе правительства Забайкальского края сообщали, что въезд туристов в Китай через МАПП "Забайкальск" возобновится с 8 января.