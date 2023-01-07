АСТАНА, 7 янв — ПРАЙМ. Правительство Казахстана пыталось не допустить закрытия McDonald's в стране, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства республики. Аналог "Биг Мака" появится в сети "Вкусно — и точка" в феврале

Управляющая компания ТОО Food Solutions KZ 5 января заявила, что рестораны быстрого обслуживания перестают работать под брендом McDonald's из-за ограничений в поставках. Указывалось, что о возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время.

В минсельхозе напомнили, что сеть ресторанов McDonald's обеспечивалась мясной продукцией и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом McDonald's из России возникла проблема с поставками сырья.

"Представители McDonald's были готовы перейти в перспективе на казахстанскую продукцию. Однако внедрение отечественными производителями высоких стандартов компании заняло определенное время. До перехода на местное сырье по просьбе представителей McDonald's правительство Казахстана было и сейчас готово оказать содействие в ускорении и упрощении процедур поставки продукции из третьих стран, чтобы не допустить закрытия сети ресторанов на территории страны", — говорится в сообщении ведомства.

Согласно пресс-релизу, заинтересованные госорганы провели ряд совещаний по этому вопросу. В это время казахстанские производители мясной и молочной продукции уже начали работу по приведению производства в соответствие с требованиями McDonald's, и в начале 2023 года были запланированы работы по аудиту предприятий. Однако в связи с закрытием McDonald's аудит не состоялся. "Чтобы стать поставщиком сырья или полуфабрикатов для компании McDonald's необходимо пройти сертификацию, предполагающую собой жесткие и дорогостоящие требования ко всей цепочке производства: от кормов животных до упаковки. При этом гарантии, что компания выберет того или иного поставщика – нет", — пояснили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что Казахстан в полной мере обеспечивает внутренний рынок практически по всем видам мяса. По последним данным, в 2022 году произведено 1,06 миллиона тонн мяса, объемы выросли в среднем на 0,4% по сравнению с 2021 годом. Наибольший рост наблюдался в производстве конины – на 4,3%, а также мяса птицы — на 3,1%.

В ноябре 2022 года McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) на своем сайте и в соцсетях сообщил, что с 18 ноября приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках. Компания заверила, что прилагает все усилия для скорейшего возобновления работы, пообещав позже сообщить о сроках открытия ресторанов. Франчайзи McDonald's в Казахстане является крупный бизнесмен Кайрат Боранбаев, занимавший с состоянием 590 миллионов долларов 14-ю позицию в рейтинге богатейших бизнесменов страны по версии журнала "Forbes Казахстан" в 2021 году. В конце декабря 2022 года он предстал перед судом в Астане по делу о хищениях в газовой сфере.

McDonald's в марте 2022 года приостановила свою деятельность в России, а позже компания решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".