МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Пассажиры бизнес-класса в самолете чаще выбирают рыбу, эконом-класса – мясо, хотя ситуация периодически меняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Аэрофлота". "Авиасейлс" узнал, как москвичи продлили себе праздники

"В настоящее время в классе "бизнес" больше востребованы рыбные закуски, в классе "эконом" больше востребованы блюда из мяса", — сказали в компании.

При этом, отметили в компании, ситуация периодически меняется. Загрузка холодных закусок в бизнес-классе составляет на данный момент: 60% рыбные, 40% мясные. Горячие блюда в бизнес-классе загружаются в соотношении: 40% рыба, 40% — мясо, 20% — вегетарианские блюда.

В эконом-классе горячие блюда загружаются в соотношении: 50% — мясо, 50% — курица. А рыба на горячее предлагается на ограниченном количестве дальнемагистральных рейсов.