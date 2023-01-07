МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Саудовская Аравия не разрешит продажу алкоголя в магазинах Duty free, расположенных в аэропортах, а также наземных и морских пунктах пропуска, сообщил местный портал "Аджиль" со ссылкой на таможенное управление. Эксперты подсчитали количество теневых сайтов по продаже алкоголя

"Алкоголь не будет продаваться в зонах свободной торговли — Duty free", — говорится в заявлении.

Как подчеркнули в ведомстве, страна не последует примеру своих соседей – Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Некоторые консервативные мусульманские страны Персидского залива смягчили требования к торговле алкоголем в магазинах свободной торговли. Например, в Катаре разрешено продавать алкоголь в Duty free, но его нельзя ввозить в страну. В Дубае ввоз купленного в таких магазинах алкоголя разрешен, но в ограниченном объеме.