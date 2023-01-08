МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Западные санкции сказались на работе большинства российских предприятий, но около 25% компаний, потерявших партнеров за рубежом, уже нашли новых, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Российские рестораторы намерены расширять бизнес в новом году

"Мы держим руку на пульсе бизнеса, прежде всего, естественно, малого и среднего как наиболее уязвимого. Ведем исследование "Бизнес-барометр страны", посвященное проблемам работы предпринимателей в условиях санкций", — сказал он.

"Получается, что санкции заметно сказались на работе более 60% опрошенных. При этом уже порядка 25% компаний, потерявших партнеров за рубежом, нашли новых", — добавил президент ТПП РФ.

Однако без малого треть, заметил он, все еще ищут, и им надо помочь. "Так, недавно ТПП организовала большую бизнес-миссию в Иран, 100 представителей российских компаний приняли в ней участие", — сказал Катырин.

При этом он указал на необходимость "ускорять структурную перестройку экономики".

"Нужна учитывающая нынешние реалии кредитно-денежная политика. Следует расширять законодательную поддержку предпринимательства, помогать бизнесу в поиске новых внешнеторговых партнеров и потребителей нашего импорта, разработке новых логистических цепочек", — заключил глава ТПП РФ.