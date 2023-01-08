МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Каток в центре Москвы на Красной площади останется закрытым в понедельник по причине сильных холодов. Система теплоснабжения Москвы работает на максимуме из-за морозов

Ранее его работа была приостановлена на выходные в связи с аномально низкими температурами, установившимся в столице на этой неделе.

Теперь на сайте ГУМ-катка появилась информация о том, что он не будет работать и 9 января.

После возобновления работы каток будет доступен для посещения до 28 февраля.