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ГУМ — каток из-за морозов не будет работать до 9 января
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Каток в центре Москвы на Красной площади останется закрытым в понедельник по причине сильных холодов. Ранее его работа была приостановлена на выходные в связи с аномально низкими... ПРАЙМ, 08.01.2023
бизнес, регионы, экономика, новости, москва, погода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Каток в центре Москвы на Красной площади останется закрытым в понедельник по причине сильных холодов.
Ранее его работа была приостановлена на выходные в связи с аномально низкими температурами, установившимся в столице на этой неделе.
Теперь на сайте ГУМ-катка появилась информация о том, что он не будет работать и 9 января.
После возобновления работы каток будет доступен для посещения до 28 февраля.