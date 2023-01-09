МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 75,9% зарубежных компаний остались в России, а ушедшие с российского рынка терпят миллиардные издержки. ТПП оценила положение российского бизнеса после ухода зарубежных партнеров

"75,9 процента иностранных компаний осталось в России. Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат. Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", — написал Володин в телеграм-канале.

В то же время отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши и наращивают объемы производства, добавил парламентарий. По его данным, производство одежды показало рост в 42%, а выпуск лекарств — в 15%.