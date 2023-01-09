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В Twitter появится функция форматирования текста
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Пользователи Twitter в скором времени смогут форматировать текст, появление новой функции анонсировал глава соцсети Илон Маск. По его словам, нововведение добавят уже в текущем... ПРАЙМ, 09.01.2023
бизнес, технологии, новости, twitter, илон маск, соцсети
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Пользователи Twitter в скором времени смогут форматировать текст, появление новой функции анонсировал глава соцсети Илон Маск.
По его словам, нововведение добавят уже в текущем квартале.
Как уточняется, текст можно будет сделать жирным, выделить курсивом или изменить размер шрифта. Ожидается, что это позволит размещать в Twitter полные тексты, не прибегая к другим сайтам.
Вместе с тем Маск отметил, что соцсеть как и прежде будет продвигать краткость.
Илон Маск возглавил Twitter осенью прошлого года, выкупив его за 44 миллиарда долларов. Предприниматель сразу же заявил о планах по реформированию соцсети и сокращению ее расходов.
Ранее уже сообщалось, что Twitter собирается увеличить число символов в постах до четырех тысяч.