МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Пользователи Twitter в скором времени смогут форматировать текст, появление новой функции анонсировал глава соцсети Илон Маск. Twitter смягчит рекламную политику в сфере общественно значимых проблем

По его словам, нововведение добавят уже в текущем квартале.

Как уточняется, текст можно будет сделать жирным, выделить курсивом или изменить размер шрифта. Ожидается, что это позволит размещать в Twitter полные тексты, не прибегая к другим сайтам.

Вместе с тем Маск отметил, что соцсеть как и прежде будет продвигать краткость.

Илон Маск возглавил Twitter осенью прошлого года, выкупив его за 44 миллиарда долларов. Предприниматель сразу же заявил о планах по реформированию соцсети и сокращению ее расходов.

Ранее уже сообщалось, что Twitter собирается увеличить число символов в постах до четырех тысяч.