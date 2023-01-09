МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак возобновил переговоры с японской компанией SoftBank Group Corp относительно размещения акций разработчика чипов Arm Ltd в Лондоне. Об этом сегодня сообщило издание Financial Times. Великобритании предсказали наиболее сильную рецессию среди государств G7

В сообщении со ссылкой на источники говорится, что Сунак в декабре встретился на Даунинг-стрит с гендиректором Arm Рене Хаасом, а также в режиме видеосвязи к ним присоединился Масаеси Сон, миллиардер и основатель SoftBank. Согласно FT, два осведомленных лица описали встречу как "очень конструктивную", а еще один как прошедшую "в положительном ключе".

Arm и SoftBank на просьбу Reuters о комментариях не ответили.

В июне прошлого года Сон сказал акционерам, что выступает за листинг в США, где находится большинство клиентов базирующейся в Великобритании компании. При этом он тогда подчеркнул, что решение еще не принято.