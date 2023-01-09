МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. В понедельник институт экономики IW опубликовал результаты опроса, согласно которым каждая четвертая из десяти компаний в Германии ожидает сокращения деловой активности в 2023 году. Причинами сокращения компании назвали высокие цены на энергоносители, проблемы в цепях поставок и украинский конфликт. Промпроизводство в Германии выросло в ноябре

Особенно неблагоприятны перспективы строительного сектора Германии, в котором более половины опрошенных компаний ожидают сокращения деловой активности и лишь 15% прогнозируют ее рост.

В промышленном производстве ситуация ненамного лучше: 39% компаний ждут сокращения активности, скептически оценивая перспективы спроса со стороны потребителей и базовых отраслей промышленности.

"Риск дефицита газа этой зимой теперь не настолько велик, каким был летом 2022 года, а цены на энергоносители с тех пор снизились. Тем не менее они остаются на высоких уровнях, и перебоев в производстве исключать нельзя", — сказано в отчете IW. Регулятор Германии заявил о выходе газового рынка на ценовое плато

"Более того, только в течение 2023 года станет понятно, насколько поставки газа и других энергоносителей будут обеспечены на следующую зиму и насколько существенными будут перебои в 2023 году", — сказали в институте.

Опрос около 2 500 компаний показал, что почти треть из них ожидает стагнации активности, а четверть прогнозируют ее рост.

По прогнозу Международного валютного фонда, в следующем году ВВП Германии сократится на 0,3%.