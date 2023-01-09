МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заключила сделку на приобретение американской CinCor Pharma Inc за 1,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении AstraZeneca. "Росатом" планирует приобрести половину долей ООО "Код Безопасности"

"AstraZeneca заключила окончательное соглашение о приобретении компании CinCor Pharma, Inc. (CinCor), американской биофармацевтической компании, находящейся на клинической стадии развития и занимающейся разработкой новых методов лечения резистентной и неконтролируемой гипертонии, а также хронической болезни почек", — говорится в заявлении компании.

Отмечается, что эта сделка стоимостью примерно 1,8 миллиарда долларов позволит ускорить разработки препарата баксдростат (CIN-107), предназначенного для снижения артериального давления при резистентности к лечению гипертонии.