МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей молока в России, агрохолдинг "ЭкоНива", за девять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличил выручку от продаж по МСФО на 35%, до 46,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении агрохолдинга. Глава "Росгеологии" назвал ожидаемый объем выручки в 2022 году

"По результатам 9 месяцев 2022 года выручка группы от продаж выросла на 35% и достигла 46,3 миллиарда рублей. В евро она увеличилась на 59%, до 613 миллионов евро", — говорится в сообщении со ссылкой на предварительные данные неаудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

В частности, 59%, или 27,3 миллиарда рублей пришлось на основной бизнес – производство сырого молока, за девять месяцев 2021 года его доля составила 63%, или 21,5 миллиарда рублей. По итогам отчетного периода группа произвела свыше 888 тысяч тонн сырого молока и почти 112,9 тысячи тонн готовой молочной продукции. В свою очередь, выручка подразделения по переработке показала рост в 69% и достигла 8,3 миллиарда рублей.

Совокупный доход группы за девять месяцев увеличился на 28%, до 56,8 миллиарда рублей, прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) — на 35%, до 19,5 миллиарда рублей. В евро совокупный доход составил 753 миллиона против 502 миллионов за аналогичный период 2021 года, EBITDA выросла на 58%, до 258 миллионов евро.

"Мы довольны финансовыми результатами ГК "ЭкоНива" за первые 9 месяцев 2022 года. Несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, нам удалось сохранить стабильность в операционной деятельности. Однако в текущих обстоятельствах мы по-прежнему осторожны в отношении наших прогнозов", – приводятся в сообщении слова президента "ЭкоНивы" Штефана Дюрра.

"ЭкоНива" входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных наделов в России с земельным банком более 630 тысяч гектаров. Молочное подразделение группы, являющееся основным, объединяет 40 животноводческих комплексов, где содержится 221 тысяча голов крупного рогатого скота, половина из которых – фуражные коровы. В 2021 году на предприятиях группы произведено более 1,1 миллиона тонн сырого молока. Головной структурой российского агрохолдинга является германская Ekosem-Agrar AG.