МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно — и точка" в данный момент не имеет договоренностей с ТОО Food Solutions KZ по выходу на рынок Казахстана, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Вкусно – и точка" подала заявку на регистрацию ТЗ в Узбекистане

McDonald's в Казахстане (ТОО Food Solutions KZ) приостановил работу еще в середине ноября из-за ограничений в местных поставках.

Ранее пресс-служба казахстанского McDonald's сообщила, что рестораны в республике перестают работать под брендом McDonald's. О сроках открытия новой сети объявят в ближайшее время, добавили там.

"На данный момент у нас нет соответствующих договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald’s в Казахстане", — ответили представители "Вкусно — и точка" на вопрос о планах выйти на рынок страны.