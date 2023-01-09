МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Британская компания Vodafone, являющаяся одним из крупнейших в мире операторов сотовой связи, заключила сделку стоимостью $1,8 миллиарда для продажи венгерского подразделения Vodafone Hungary венгерской IT-компании 4iG и венгерскому государственному предприятию Corvinus Zrt., говорится в пресс-релизе 4iG. AstraZeneca заключила сделку на приобретение CinCor Pharma Inc

"По условиям соглашения, 4iG, будучи профессиональным инвестором, приобретет 51% контрольного пакета акций Vodafone Hungary через свою дочернюю компанию Antenna Hungária, в то время как Венгрия приобретет 49% косвенной доли", — говорится в пресс-релизе компании.

Ранее в августе министр экономического развития Венгрии Мартон Надь заявил, что венгерское государственное предприятие Corvinus Zrt. совместно с IT-компанией 4iG Nyrt. планирует покупку венгерского подразделения британского мобильного оператора Vodafone Group PLC.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров. Компания основана в Великобритании.