МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. УК "Камчатка Проект", 100% дочерняя компания АФК "Система", приобрела ООО "Лойд-Фиш", специализирующуюся на добыче и переработке красной рыбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга. Китай разрешил экспорт рыбопродукции российским предприятиям

В июле группа уже приобрела 75% долей в уставном капитале ООО "Кристалл Фиш" и 10% долей в ООО "Хангар", на базе которых планировала сформировать рыбопромышленный холдинг "Восход" с собственной добычей, переработкой, хранением и трейдингом.

"ООО УК "Камчатка Проект", 100% дочерняя компания АФК "Система", приобрела 100% долей в уставном капитале рыбодобывающей компании ООО "Лойд-Фиш… ООО "Лойд-Фиш", а также приобретенные ранее ООО "Кристалл Фиш", ООО "Хангар" и ООО "Заря" являются частью подконтрольного корпорации интегрированного рыбопромышленного холдинга "Восход" с собственной добычей и переработкой 30-45 тысяч тонн тихоокеанского лосося в год", — сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Сделка позволила холдингу расширить зону вылова и повысить стабильность ежегодного улова: рыболовные участки "Лойд-Фиш" находятся в соседней от текущих активов промысловой подзоне западного побережья Камчатки.

"После приобретения ООО "Лойд-Фиш" РПХ "Восход" стал одним из крупнейших холдингов по вылову тихоокеанского лосося в России", — сообщили в пресс-службе. "Система" планирует продолжить инвестировать в развитие холдинга.

"Лойд-Фиш" расположено на западном побережье Камчатского полуострова и специализируется на добыче и переработке красной рыбы. Активы компании включают девять рыболовных участков, 16 судов, а также два перерабатывающих завода мощностью 440 тонн в сутки.

АФК "Система" — инвестиционный холдинг с активами в сфере телекоммуникаций, электроники, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий. Основной акционер — Владимир Евтушенков, владеющий 49,2% акций "Системы". В свободном обращении находится 29,4% акций.