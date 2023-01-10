МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Вице-президент по сервисам Apple Inc Питер Штерн заявил коллегам, что покидает компанию. Об этом в понедельник издание Insider со ссылкой на источник. Эксперт объяснил снижение продаж iPhone в России

Штерн, который перешел в Apple из Time Warner Cable в 2016 году, покинет свой пост в конце месяца, говорится в сообщении. Представитель Apple на момент написания заметки не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Штерн курировал расширение бизнеса платных подписок Apple, в частности, сервис Apple TV+. Подразделение услуг включает в себя, помимо прочих услуг по подписке, News+, Fitness+ и iCloud+, что является ключевым направлением для Apple, которая стремится диверсифицировать выручку от продаж гаджетов.

В четвертом квартале, закончившемся в сентябре, выручка подразделения составила 19,19 млрд долларов, что на 5% больше, чем в предыдущем году.

В сообщении Insider говорится, что Apple реорганизует свое подразделение сервисов, и обязанности Штерна будут разделены на три отдельных направления.