МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Издание Politico в понедельник со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Федеральная торговая комиссия США (FTC) проводит проверку случаев возможной ценовой дискриминации на рынке безалкогольных напитков, в которых были замечены гиганты Coca-Cola Co и PepsiCo Inc. Сингапурский производитель лапши хочет отсудить один из брендов у Coca-Cola

Ценовые стратегии обеих фирм сейчас тщательно изучаются в рамках Закона Робинсона-Пэтмэна, пишет издание.

Американское антимонопольное законодательство воспрещает крупным франшизам и сетям заниматься ценовой дискриминацией в отношении мелких бизнесов.

Как рассказали Politico два источника, FTC как минимум месяц обращалась к крупным ретейлерам, включая Walmart Inc, с просьбой предоставить данные и прочую информацию о том, как они покупают и определяют цены на безалкогольные напитки. Walmart на данный момент не является фигурантом расследования, говорится в статье.

FTC, Coca-Cola, Pepsi и Walmart не ответили на просьбу Reuters о комментариях.