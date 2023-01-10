МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Сургутнефтегаз" уведомил Лондонскую фондовую биржу о прекращении доступа к торгам американскими депозитарными расписками (АДР) эмитента, следует из сообщения компании. НЛМК уведомил LSE о прекращении программы депозитарных расписок

"Сургутнефтегаз" направил уведомление на Лондонскую фондовую биржу… о прекращении допуска к торгам на многосторонней торговой площадке (MTF) в сегменте ATT Only (Допуск к торгам без прохождения листинга) в секции IOBE (Международная электронная книга заявок) американских депозитарных расписок, удостоверяющих права в отношении обыкновенных акций общества", — говорится в сообщении компании.

Обращение на Лондонскую фондовую биржу, как уточняет "Сургутнефтегаз", связано с тем, что банк-депозитарий, The Bank of New York Mellon, расторгает с 23 января депозитные соглашения от 8 апреля 2008 года между обществом, банком-депозитарием и собственниками и выгодоприобретателями АДР.

В России принят закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки должны пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции. Центральный банк пояснял, что российские эмитенты обязаны инициировать делистинг своих иностранных депозитарных расписок или запросить у кабмина разрешение на продолжение их обращения. "Сургутнефтегаз" в мае получил такое разрешение на бессрочной основе.

"Сургутнефтегаз" — одна из крупнейших в России нефтяных компаний. Центральный офис находится в Сургуте. Сфера деятельности "Сургутнефтегаза" охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных и нефтегазовых месторождений, а также производство и сбыт нефти, газа, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.