МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Список российских производителей краба для поставок в Саудовскую Аравию увеличен до 13 компаний за счет еще одного судна по производству краба, говорится в сообщении Россельхознадзора. Росрыболовство выявило почти полное отсутствие легальных крабов в Москве

"Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень утвержденных российских компаний, предоставив право доступа на внутренний рынок судну по производству краба", — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящее время в перечни предприятий, имеющих право на поставку переработанной рыбной продукции в королевство, включены 13 российских предприятий и судов. Россельхознадзор продолжит работу по расширению перечня таких организаций.