МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Входящие в "ДелоПортс" (стивидорный актив группы компаний "Дело") контейнерный терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК по итогам 2022 года установили абсолютные рекорды объемов перевалки, сообщила группа. Египетский министр оценил результат торгов импортным зерном на бирже страны

В частности, НУТЭП в 2022 году обработал 582,498 тысячи TEU (рост на 6,8% к показателям 2021 года). "При этом в декабре 2022 года терминал установил и месячный рекорд, перевалив 64 445 TEU. Предыдущий, 58 577 TEU, был зафиксирован в марте 2021 года", — говорится в сообщении во вторник.

КСК в 2022 году увеличил отгрузку зерновых на экспорт на 24,2% по сравнению с предыдущим годом – до 5,972 миллиона тонн.

"В контейнерном сегменте, несмотря на общее снижение объемов перевалки в Азово-Черноморском бассейне, вызванное уходом глобальных морских линий, мы смогли стабилизировать ситуацию, сохранить высокое качество сервиса и в сотрудничестве с другими активами группы "Дело" встроиться в новые логистические цепочки", — цитирует группа слова гендиректора "ДелоПортс" Игоря Яковенко.

Комментируя итоги в части перевалки зерновых, он отметил, что благодаря реализованным ранее инвестиционным проектам, наращиванию мощностей терминала КСК и использованию современных технологий обработки грузов, компания в прошедшем году обеспечила возросшие потребности экспортёров и готова к дальнейшему увеличению объёмов в 2023 году.

ООО "ДелоПортс" – российская холдинговая компания, владеющая стивидорными активами группы компаний "Дело" в порту Новороссийска. В структуру активов входят контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и "Сервисная Компания "Дело". Группа компаний "Дело" – российский транспортно-логистический холдинг, который владеет и управляет сетью морских и железнодорожных контейнерных терминалов, собственным флотом, парком контейнеров и фитинговых платформ.