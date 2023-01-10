Бывший CEO Delivery Club Гюванч Донмез возглавит электронную коммерцию "Магнита"
МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Новым директором по электронной коммерции ретейлера "Магнит" станет бывший главный исполнительный директор Delivery Club Гюванч Донмез, сообщает компания.
"Магнит", один из ведущих российских ретейлеров, объявляет о назначении Гюванча Донмеза на должность директора по электронной коммерции….Гюванч Донмез приступит к исполнению обязанностей директора по электронной коммерции компании после получения разрешения на работу", — говорится в сообщении.
Отмечается, что он будет отвечать за масштабирование цифровых каналов продаж, формирование их стратегии, развитие инфраструктуры электронной коммерции, а также за обеспечение выполнения ключевых финансовых показателей направления. При этом подчиняться новый директор будет напрямую президенту сети.
До прихода в "Магнит" Гюванч Донмез с 2019 года последовательно занимал позиции главного исполнительного директора Delivery Club и главного исполнительного директора по foodtech в "О2О Холдинг". До этого он занимал позицию генерального директора российского подразделения DP Eurasia N.V. — мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza, а в период с 2012 по 2014 год работал директором по маркетингу Samsung Electronics в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.
"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 67 регионах РФ. Основной акционер — инвесткомпания Marathon Group, которой принадлежит 29,2%, еще 66,8% находятся в свободном обращении.
https://1prime.ru/business/20230110/839428829.html