МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Новым директором по электронной коммерции ретейлера "Магнит" станет бывший главный исполнительный директор Delivery Club Гюванч Донмез, сообщает компания. Михаил Алексеев стал председателем правления банка "Открытие"

"Магнит", один из ведущих российских ретейлеров, объявляет о назначении Гюванча Донмеза на должность директора по электронной коммерции….Гюванч Донмез приступит к исполнению обязанностей директора по электронной коммерции компании после получения разрешения на работу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он будет отвечать за масштабирование цифровых каналов продаж, формирование их стратегии, развитие инфраструктуры электронной коммерции, а также за обеспечение выполнения ключевых финансовых показателей направления. При этом подчиняться новый директор будет напрямую президенту сети.

До прихода в "Магнит" Гюванч Донмез с 2019 года последовательно занимал позиции главного исполнительного директора Delivery Club и главного исполнительного директора по foodtech в "О2О Холдинг". До этого он занимал позицию генерального директора российского подразделения DP Eurasia N.V. — мастер-франчайзи бренда Domino's Pizza, а в период с 2012 по 2014 год работал директором по маркетингу Samsung Electronics в России, Украине, Белоруссии и Казахстане.

"Магнит" — одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 июня сеть насчитывала 26 731 магазин, расположенный в 67 регионах РФ. Основной акционер — инвесткомпания Marathon Group, которой принадлежит 29,2%, еще 66,8% находятся в свободном обращении.