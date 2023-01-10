МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Бизнес в РФ должен думать о развитии страны в долгосрочной перспективе, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. Россияне расхотели работать в международных компаниях

В беседе с изданием "Аргументы и факты" он рассказал, что Россия движется в сторону сильной, современной и независимой экономики, работает над достижением экономического суверенитета. Для этого имеются все необходимые ресурсы, но их необходимо бережно использовать, отметил Патрушев и добавил, что речь идет как о природных, так и о нематериальных богатствах.

"Российский бизнес должен быть национально ориентированным", — заявил секретарь СБ.

При этом как предпринимателям, так и властям следует сосредоточиться на долгосрочном развитии страны, подчеркнул он.