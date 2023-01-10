АСТАНА, 10 янв — ПРАЙМ. Компания McDonald's может вернуться в Казахстан в будущем при отсутствии проблем с поставками продукции для ресторанов, заявил глава управляющей компании сети Food Solutions KZ Асет Машанов. Власти Казахстана заявили, что пытались не допустить закрытия McDonald's

McDonald's в Казахстане приостановил деятельность на территории республики в ноябре в связи с ограничениями в местных поставках. В январе компания сообщила, что рестораны быстрого обслуживания под управлением казахстанского ТОО Food Solutions KZ перестают работать под брендом McDonald's. Отмечалось, что возобновлении деятельности и сроках открытия сети под новым названием объявят в ближайшее время.

Машанов отметил, что предприятие в данный момент работает над развитием локального бренда, добавив, что в планы компании также входит сотрудничество с местными поставщиками. Гендиректор подчеркнул, что Food Solution KZ продолжает обеспечивать рабочие места и выплачивать зарплаты.

"Приведет ли оно (развитие местных поставщиков — ред.) к возврату бренда McDonald's — я сейчас ответить не могу, потому что на своем уровне это не решаю. Возможно, конечно, когда они убедятся, что условия соответствуют, возможно, какие-то геополитические вопросы будут решены, тогда мы не исключаем такой вариант, но решать за них мы не можем", — сказал глава компании.

Вместе с тем он подчеркнул, что развитие сети местных поставщиков может занять несколько лет, и даже в этом случае локализовать 100% поставок в Казахстане невозможно из-за ограниченного объема рынка.

Вопрос о работе под брендом "Вкусно — и точка" не рассматривается, добавил Машанов.