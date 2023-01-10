ПЕКИН, 10 янв — ПРАЙМ. Китайский город Хэйхэ, который граничит по реке Амур с российским Благовещенском, заинтересован в импорте российского вина и сладостей, а также надеется на расширение сотрудничества с Амурской областью в сфере сельского хозяйства, заявил РИА Новости начальник управления коммерции народного правительства Хэйхэ Чжан Хайпэн.

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“Хэйхэ импортирует из России большое количество соевых бобов. В Китае существует система квот (на импорт товаров — ред.), мы активно с этим боремся, надеемся, что в будущем сможем осуществлять сотрудничество с Амурской областью в сфере зерновых культур (кукуруза, пшеница, ячмень, овес) и в области лекарственных растений, надеемся на широкое сотрудничество в области сельскохозяйственной индустрии”, — сказал Чжан Хайпэн.

Вместе с тем, отметил он, Хэйхэ надеется расширять сотрудничество и в других сферах.

“Например, импортировать из России вино и сладости. Эти продукты пользуются большой популярностью на китайском рынке, все знают, что это хорошая продукция”, — сказал Чжан Хайпэн.

По его словам, в Китае также пользуются популярностью российские товары здоровья и косметика, которые соответствуют стандартам ЕС.