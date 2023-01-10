МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Американский онлайн-ретейлер Amazon закроет три склада в Великобритании, это затронет 1200 рабочих мест, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на представителя компании. На складе Wildberries проводят миграционную проверку

В сообщении отмечается, что склады будут закрыты в английских городах Хемеле-Хемпстеде и Донкастере, а также в Гуроке на западе Шотландии. При этом, по словам представителя компании, всем 1200 работникам будут предложены места в других центрах Amazon, передает телеканал. Компания также планирует открыть два крупных фулфилмент-центра в Англии, что позволит создать 2500 новых рабочих мест.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщило, что онлайн-ритейлер Amazon намерен сократить 17 тысяч сотрудников — значительно больше, чем анонсировалось изначально.